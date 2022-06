Dans LéNA cette semaine: Fabrizio Romano, l’oracle des transferts en football

Le calciomercato (marché des transferts) est une des principales addictions des supporters lorsque les gradins se vident. Le show s’est développé à tel point que, comme le cirque médiatique concernant le prétendu transfert de Kylian Mbappé par le Real Madrid l’atteste, les événements sur le terrain passent parfois au second plan. Durant ces périodes, le monde du journalisme s’est, de tout temps, attelé à établir un classement en matière de « rumeurologie ». Et il y a quelque temps, un Napolitain au carnet d’adresses alléchant s’est érigé en référence mondiale de ce phénomène. Ce qui sort de sa bouche ou de sa plume est considéré comme la vérité.

Fabrizio Romano, 29 ans, compte plus de 8 millions d’abonnés sur Twitter et 7,2 millions sur Instagram, des chiffres qui sont l’apanage des plus grandes stars. Sa voix prononce la sentence définitive dans ce monde vaporeux des transferts, un genre journalistique qui compte un nombre croissant d’adeptes. « Chez les tifosis , le rêve est devenu une obsession », note-t-il. « Ils vivent le foot comme s’ils faisaient partie de ses instances dirigeantes. Lorsqu’ils m’interpellent sur le montant définitif d’une vente, je leur réponds : “Profite du joueur comme supporter. Qu’il ait coûté 1 ou 2 millions de plus, ça ne doit pas te causer des insomnies.” »