En Espagne, des «refuges climatiques» pour se protéger des chaleurs anormales

A 8 heures du matin ce jeudi à Barcelone, il faisait déjà plus de 30º à l’ombre. L’air humide de la Méditerranée n’aide pas à se rafraîchir tant il s’apparente à la vapeur qui s’échappe d’une casserole d’eau bouillante. Depuis plusieurs jours déjà, les Espagnols suffoquent dans une vague de chaleur inédite par sa précocité et qui ne laisse aucun répit, même la nuit. Jamais il n’a fait aussi chaud aussi tôt en Espagne et la capitale catalane ne fait pas exception.

C’est dans ce contexte que la mairie a décidé d’avancer exceptionnellement sa campagne de « refuges climatiques ». Depuis trois ans, elle ouvre des centres municipaux à tous les habitants qui voudraient se rafraîchir quelques heures dans la journée. Bibliothèques, parcs, maisons de quartier et même écoles. Près de 200 refuges sont habilités dans la ville, soit un centre à moins de 10 minutes à pied pour 95 % des Barcelonais.