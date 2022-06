Voyages à l’étranger: mauvaise nouvelle pour les Belges qui se rendent en France

Météo-France a annoncé jeudi que 25 départements étaient placés en vigilance orange canicule et 12 en vigilance rouge canicule à partir de vendredi, lors de la canicule la plus précoce jamais enregistrée en France. Les départements en vigilance rouge se situent principalement le long de la façade Atlantique, tandis que les départements en vigilance orange se situent en majorité plus à l’intérieur des terres, ainsi que dans les Pyrénées, dans le sud de la Bretagne, et jusque dans la Drôme et l’Ardêche. Les températures devraient encore monter jusqu’à samedi.

C’est la quatrième fois -et le plus tôt dans la saison- que la vigilance rouge canicule est utilisée depuis la mise en place du dispositif après les leçons tirées de la canicule historique de 2003 qui avait fait plus de 15.000 morts en France. La vigilance rouge canicule, le niveau le plus élevé du « plan national canicule », correspond à la fois à un événement météorologique exceptionnel et à une alerte sanitaire justifiant une « mobilisation maximale ».