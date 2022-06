«Déjà vu»: Juger un ancien Président?

Les premières auditions publiques de la commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur la responsabilité de Donald Trump dans l’assaut du Capitole par ses partisans, le 6 janvier 2021, sont accablantes. En gros, il appert que cette « tentative de coup d’Etat » fut bel et bien encouragée par l’ancien président, battu deux mois plus tôt par Joe Biden.

Il y a loin entre une séance au Congrès et une audience devant un tribunal fédéral. Ainsi, aucun avocat n’a véritablement défendu l’accusé – lequel n’a pas tardé à dénoncer une « parodie de justice » destinée (air connu) à détourner l’attention sur les fraudes commises lors de l’élection présidentielle – et les témoins et éléments à charge n’ont guère été « contre-interrogés » ou contestés.