Tour de Belgique: le Belge Jasper Philipsen prend sa revanche sur Mads Pedersen et remporte la 2e étape au sprint

Jasper Philipsen a remporté la 2e étape du Tour de Belgique (2.Pro), jeudi, entre Beveren et Knokke-Heist (175,6 km). Le coureur d’Alpecin-Fenix s’est imposé au sprint devant le Néerlandais Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segrafredo), qui reste leader du général.

Six coureurs, partis en début de course, animaient l’étape : Yentl Vandevelde (Minerva), Theo Bonnet (Geofco-Doltcini Materiel Velo.com), Jacob Relaes (Tarteletto-Isorex) et les Néerlandais Yoeri Havik (BEAT), Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels) et Nick van der Meer (VolkerWessels).