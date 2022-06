Enseignement supérieur: des propos dénigrants d’un professeur et d’un assistant à l’égard des jeunes Marocains suscite la polémique

La diffusion d’une vidéo jeudi dans laquelle un professeur et un assistant de l’Université d’Anvers tiennent des propos dénigrants à l’égard notamment des jeunes Marocains les a plongés dans une grosse polémique. L’université mène une enquête approfondie. Selon elle, les images ont été tournées dans un auditorium après un examen, sans qu’aucun étudiant ne soit présent.

Sur les images, on voit la conversation entre un professeur et son assistant qui ne semblent pas savoir qu’ils sont enregistrés. Ils discutent notamment du « jargon » des jeunes Marocains. L’un d’entre eux évoque aussi le fait qu’il trouve « plus facile » que la communauté juive orthodoxe soit « très fermée ». « Ils vont dans leurs propres écoles, avec leurs propres livres de biologie », disent-ils. « N’est-ce pas plus simple que de devoir adapter notre éducation à chaque fois à chaque nouveau ’truc’ et ’truc’ ? ».