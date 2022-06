L’Inter et Chelsea se rapprochent d’un accord pour Romelu Lukaku

L’Inter veut rapatrier Romelu Lukaku et le Diable veut retourner à Milan, a confirmé Alessandro Antonello, précisant que des négociations sont en cours.

Ce n’était un secret pour personne : Romelu Lukaku veut quitter Chelsea pour retourner à Milan et l’Inter espère récupérer son ancien buteur. Désormais, c’est même confirmé par Alessandro Antonello, le CEO du club nerazzurro. « Clairement, il y a un grand désir de la part de Romelu de revenir », a expliqué Antonello dans des propos relayés par Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé dans le mercato. « Les chiffres et la faisabilité financière doivent encore être étudiés et certains problèmes techniques doivent encore être réglés. Nous allons prendre le temps nécessaire pour tenter d’y parvenir. »