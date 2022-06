Les prix du gaz s’envolent

Les prix du gaz poursuivaient leur envolée jeudi, galvanisés par une réduction brutale de l’approvisionnement provenant de Russie, quand le pétrole déclinait toujours, inquiet d’une possible récession minant la demande. Vers 14H20 GMT (16H20 à Paris), le TTF néerlandais, la référence du gaz naturel en Europe, évoluait à 134,300 euros le mégawattheure (MWh).

Le TTF a bondi de plus de 60 % depuis lundi, frôlant les 150 euros le MWh jeudi (148,995). De tels prix n’avaient plus été enregistrés depuis mars, lorsque le gaz naturel avait été propulsé jusqu’à son plus haut historique. Le gaz britannique évoluait quant à lui à 282,00 pence par thermie (une unité de quantité de chaleur), après un pic à 315,07 pence, prenant plus de 88 % depuis lundi. Cette hausse « brutale » et « rapide » est causée par « une double perturbation de l’approvisionnement en gaz naturel sur le marché européen », a expliqué Ole R. Hvalbye, analyste chez SEB.