Bruxelles envisage de multiplier les journées sans voiture

La journée sans voiture a lieu chaque dimanche entre le 16 et le 22 septembre. De nombreux Bruxellois cochent volontiers la date dans leur agenda. Entre 9h30 et 19h, usagers de vélos, trottinettes et rollers s’en donnent à cœur joie dans la capitale. Quant aux voitures, elles restent à l’arrêt. Changer les mentalités et engager un débat sur la mobilité en ville constituent les objectifs principaux. L’idée de multiplier les journées sans voiture n’est pas neuve. En 2008, l’ex-ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (one.brussels) s’y est montré favorable. En avril 2019, le Parlement a approuvé une résolution qui vise à développer le concept pour lutter contre la pollution de l’air. L’actuelle ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) met à son tour le projet sur la table. Les 19 bourgmestres ont reçu lundi un courrier qui les enjoint à réfléchir à sa faisabilité pratique. L’écologiste leur demande d’identifier les enjeux en termes d’impact et de coût.

À lire aussi Un dimanche sans voiture à Bruxelles et dans 37 autres villes

« Nous vous invitons à échanger sur les résultats de vos réflexions et leur impact administratif et budgétaire lors d’une réunion digitale le 30 juin prochain à 14h », leur écrit Elke Van den Brandt. La ministre ne réalise pas un sondage pour la forme. Impossible de faire avancer le projet sans les communes. Ces dernières doivent autoriser la fermeture à la circulation et délivrer les cartes de dérogation. Elles organisent aussi de nombreuses activités locales. Enfin, plus important, elles coordonnent l’événement via la police locale. Or, une telle mobilisation représente un coût élevé. Plusieurs bourgmestres ne débordent pas d’enthousiasme pour la proposition comme à Auderghem, Schaerbeek ou Woluwe-Saint-Pierre. « Cela demande un travail administratif très important pour la commune », fait valoir l’Auderghemoise Sophie de Vos (Défi). « Est-ce vraiment la priorité urgente face à tous les défis de la zone ? », lance la Schaerbeekoise Cécile Jodogne (Défi). Aucun maïeur sondé ne ferme toutefois d’emblée la porte. La question du coût risque de constituer la principale pierre d’achoppement.