Your Nature: un nouveau géant touristique à Antoing

Après des années d’attente et un investissement de 115 millions d’euros, l’éco-resort Your Nature a ouvert ses portes jeudi. Un projet porté par la famille princière de Ligne-La Trémoille, devenu l’affaire de tout un territoire.

A bord d’une golfette électrique, le Prince Edouard de Ligne supervise les dernières finitions. Situé à Antoing sur les rives du Grand Lard, le village de vacances durable a accueilli ses premiers visiteurs ce jeudi. « Ce week-end, nous avons ouvert 60 logements sur 182 et ils ont tous été réservés. Les autres ouvriront dès le 10 juillet », se réjouit le CEO. Et il peut, car le projet s’est fait attendre. Né d’une idée de piste de ski indoor qui avait suscité des oppositions, le projet a traversé une métamorphose en éco-resort, autant de directeurs que de rumeurs d’abandon, une pandémie et quinze années de gestation pour en arriver là.

« Ça n’a pas été un long fleuve tranquille », s’amuse Bernard Bauwens, Bourgmestre d’Antoing en poste depuis 2006 et qui a suivi le dossier de près. Aujourd’hui, avec ses 280 hectares, Your Nature aspire à devenir le plus grand éco-resort d’Europe. Un espoir partagé par le territoire, en quête d’attractivité touristique.