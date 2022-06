L’APD condamne Rossel pour des sites qui n’existent plus

Après Roularta (éditeur du Vif, Trends…), c’est au tour du groupe Rossel d’être épinglé par l’Autorité de protection des données. La « gardienne de la vie privée » lui a infligé une amende de 50.000 euros. En cause : la gestion des cookies sur les sites lesoir.be, sudinfo.be et sudpressedigital.be. Les cookies sont de petits fichiers informatiques qui permettent de suivre le comportement des internautes. Certains sont dits « essentiels » (par exemple, le fait de retenir si un lecteur est abonné ou non…). D’autres, dits « non essentiels », sont notamment utilisés à des fins marketings ou publicitaires. Depuis le RGPD (Règlement général sur la protection des données), leur usage est strictement encadré. Ce sont ces fameuses « fenêtres » qui nous demandent invariablement si nous acceptons ou non leur utilisation.