Remco Evenepoel a craqué au Tour de Suisse: «Je n’ai plus de temps à perdre»

Le Belge a perdu plus de deux minutes jeudi.

Remco Evenepoel a perdu 2 minutes et 12 secondes jeudi, lors de la 5e étape du Tour de Suisse. Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl a expliqué au micro d’Eurosport qu’il « n’avait pas les bonnes jambes » pour rester avec les meilleurs.

Evenepoel se retrouve à présent 19e au général, à 2 : 22 du nouveau leader, le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), vainqueur jeudi. « Deux étapes très dures arrivent, donc je vais continuer à me battre et donner mon meilleur. Il y a aussi le chrono dimanche, qui est assez long, dans ma tête. Je sais que je ne peux plus perdre de temps pour faire un bon classement général », a conclu Evenepoel.