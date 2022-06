Brussels Airlines n’a pu (ou voulu) éviter la grève du 23 au 25 juin

Dénonçant des conditions de travail intenables, les syndicats appellent pilotes et personnel de cabine de la compagnie à une grève de trois jours. La direction dit ne pas avoir de marge de manœuvre.

Le verdict est tombé, malgré les nouvelles propositions qui avaient été faites par la direction mercredi, jugées aussi tardives qu’insuffisantes : les syndicats du personnel de bord de Brussels Airlines, tant le personnel de cabine (hôtesses, stewards) que cockpit (pilotes) ont décrété trois jours de grève du jeudi 23 juin au samedi 25 juin inclus. C’est le fruit amer de négociations sociales en berne depuis le mois de février et alors que les départs en vacances et la pleine saison estivale débutent. Un coup de semonce avait déjà été tiré, fin décembre, avec un jour de grève. Depuis, assurent les syndicats, les tentatives de négociation et conciliation n’ont abouti sur rien de concret.