«Les Huguenots», un spectacle grandiose pour conclure la saison

Ce mercredi, à 18h, une certaine tension était perceptible dans les couloirs de La Monnaie, alors que le théâtre accueillait la première des Huguenots, l’opéra de Giacomo Meyerbeer clôturant la saison. Une première dans des conditions particulières puisqu’initialement prévue trois jours plus tôt mais annulée à cause de plusieurs cas de covid parmi les musiciens, ce qui a aussi amputé le planning des répétitions générales et pré-générales traditionnelles.

Les artistes se retrouvaient en fait pour la première fois depuis huit jours et le spectacle était le premier filage réel. Des conditions particulièrement complexes qui n’ont pas empêché les artistes de s’épanouir sur scène, trouvant un équilibre et une aisance de plus en plus grands de façon constante à mesure que le spectacle avançait.