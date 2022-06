Guerre en Ukraine: une visite de rattrapage et des promesses musclées

Avec la souffrance, la patience s’effrite. En visite à Kiev et dans sa banlieue, les dirigeants français, italien, roumain et allemand ont voulu montrer ce jeudi leur soutien inconditionnel à l’Ukraine, envahie depuis plus de 100 jours par la Russie. Car la frustration pointe. Dans le journal français Le Monde, un commandant ukrainien du Donbass racontait cette anecdote éloquente : dans son unité du Donbass, « macroner » est devenu un synonyme de « parler pour ne rien dire ».