Week-end crucial pour la réforme des pensions

Le dernier week-end du printemps verra-t-il fleurir la réforme des pensions. La copie de la ministre Karine Lalieux (PS) est attendue avant l’été – entendez, avant le 21 juillet – mais un « kern » déterminant sera organisé ce samedi, avec une possible prolongation ce dimanche. Avec accord à la clé ? Personne, au sein de la Vivaldi, ne se mouille car, de source interne, « les divergences sont encore importantes ». « Gigantesques », selon un autre cabinet. « Le but est clairement d’avancer si c’est possible » mais pas forcément de boucler, nuance un dernier interlocuteur.