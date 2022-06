Kasimpasa insiste pour Jackson Muleka: il pourrait ne pas rejouer au Standard

S’il n’est censé reprendre l’entraînement que le 28 juin, après avoir été convoqué pour les matches que la République Démocratique du Congo a disputé en début de mois face au Gabon et au Soudan, Jackson Muleka devrait revenir en Belgique ce dimanche. C’est que les choses commencent à bouger le concernant. Sous contrat à Sclessin jusqu’en 2024, l’attaquant congolais ne devrait en effet plus y faire de vieux os, tant la volonté du joueur et celle du club liégeois concordent et vont dans le sens d’un transfert définitif.