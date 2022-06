Standard: Ronny Deila doit faire revivre l’enfer de Sclessin

Ronny Deila entame un nouveau volet dans sa carrière. Et le Standard un nouveau chapitre dans sa longue histoire. Ils sont unis dans l’espoir d’effacer le pire de ces derniers mois et pour renouer avec le meilleur qui a depuis trop longtemps déserté Sclessin. Un fameux pari pour tous les deux et pour les nouveaux propriétaires du club car le coach norvégien débarque en terrain inconnu pour tenter de rendre ses lettres de noblesse à un club où tout est à reconstruire. À commencer sur le terrain car la santé d’un club passe d’abord et avant tout par ses résultats sportifs. Or, le nouveau coach va faire face à quelques défis pour faire revivre le Standard.

1 Reconstruire un groupe et le remotiver