Abattage rituel: Julien Uyttendaele (PS) explique pourquoi il ne suivra pas la consigne de vote socialiste

Le Parlement bruxellois se penche vendredi sur l’abattage rituel. Plus précisément sur la proposition d’ordonnance qui vise à imposer l’abattage avec étourdissement préalable. La commission Environnement s’est prononcée, mercredi 8 juin, contre le texte signé par plusieurs partis de la majorité (Défi, Groen et Open Vld). Les députés doivent décider vendredi s’ils confirment ou invalident ce vote en commission. Le PS bruxellois appelle ses parlementaires à se prononcer en faveur du rejet du texte. Le député Julien Uyttendaele (PS) fait partie des rares socialistes qui ne suivront pas la consigne de groupe. Dans un communiqué de presse, le mandataire prend ses distances avec la Fédération bruxelloise du PS.

« Ce dossier est extrêmement sensible tant il touche à ce qu’il y a de plus intime dans le chef de nombreux concitoyens. J’ai donc assisté sans parti pris à toutes les auditions dans cette commission. J’ai également consulté de nombreux rapports belges et étrangers et j’ai évidemment, en ma qualité de juriste, analysé la jurisprudence dans ce domaine. Le consensus scientifique est indiscutable : l’absence d’étourdissement augmente la souffrance animale », explique notamment Julien Uyttendaele.