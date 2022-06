L’aéroport de Schiphol fixe un nombre limite de passagers par jour cet été: il faudra annuler des vols

Durant la période de pandémie, le secteur du voyage a été pratiquement à l’arrêt. Mais il se redresse à présent plus rapidement que prévu. Schiphol dit avoir pris en compte un doublement du nombre de passagers : de 25,5 millions en 2021 à 60 millions cette année. Lors des journées les plus chargées des vacances de mai dernier et aussi de l’été à venir, il y aura cependant plus de voyageurs que prévu dans le scénario anticipé par l’aéroport. Son directeur général Dick Benschop ne pense toutefois pas à démissionner, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse jeudi soir, disant se sentir soutenu face aux défis actuels que rencontre Schiphol.

La compagnie aérienne KLM tient, elle, l’aéroport pour responsable de l’impact financier qu’auront ces mesures, a-t-elle réagi jeudi soir. D’après les informations qu’il a reçues, le transporteur ne pense pas qu’il sera nécessaire d’annuler les réservations existantes à grande échelle.

L’entreprise estime que l’annulation forcée de sièges doit être « ponctuelle et de courte durée ». « Il est inacceptable que les usagers de l’aéroport souffrent structurellement des problèmes de capacité de Schiphol », a-t-elle encore fustigé.