SC Charleroi: Edward Still retrouve ses Zèbres ce vendredi

C’est ce vendredi matin que les premiers Zèbres seront de retour sur le terrain de Marcinelle, pour la séance de reprise. Pas de nouvelles têtes à attendre toutefois, si ce n’est dans le staff, que Rudi Cossey vient renforcer suite au futur départ de Samba Diawara vers Anderlecht. « Je pars toujours du principe que les choses arrivent pour une raison. Et c’est très clair pour nous que les staffs, sportif et médical, seront plus forts la saison prochaine », expliquait Edward Still à la veille de la dernière rencontre de la défunte saison à Gand. Sans remettre en doute les qualités de Samba Diawara, l’arrivée d’un élément d’expérience et qui osera certainement prendre position quand cela sera nécessaire comme Rudi Cossey va en effet dans ce sens.