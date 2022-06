Anderlecht: cette fois, le mercato des Mauves est lancé

Ishaq et Angulo sont en route pour le RSCA, qui s’abstient de tout commentaire. Selon plusieurs sources proches des joueurs, ces dossiers pourraient être bouclés pour le week-end ou au plus tard début de semaine prochaine.

Quinze jours après l’officialisation de la venue controversée de Felice Mazzù comme successeur de Vincent Kompany, Anderlecht s’apprête à annoncer ses premiers transferts estivaux. Alors que Bruges a déjà frappé fort avec notamment la venue du Barcelonais Ferran Jutglà, les supporters anderlechtois commençaient à s’impatienter. Mais ils devraient avoir quelques arrivées à se mettre sous la dent tout prochainement. De quoi les inciter à booster la campagne d’abonnements actuellement en cours ?

Peter Verbeke et son équipe travaillent en silence mais un dossier, et peut-être même un deuxième, pourrait être bouclé dès ce week-end ou au plus tard en début de semaine. Ishaq et Angulo sont attendus à Bruxelles dans les prochaines heures.