L’APD a-t-elle entériné la régionalisation de la vie privée?

En janvier 2019, l’Autorité de protection des données décidait, d’initiative, d’enquêter sur la politique de cookies menée sur les sites des médias. A ce stade, trois ans et demi plus tard, deux groupes de presse, Roularta et Rossel, se sont vu infliger une amende de 50.000 euros. En cause : la gestion des cookies sur les sites lesoir.be, sudinfo.be et sudpressedigital.be en ce qui concerne Rossel. L’infraction a été constatée en janvier 2020. Les sites incriminés ont, depuis, soit fait l’objet d’une refonte profonde (corrigeant les soucis), soit disparu (pour sudpressedigital.be). Rossel a décidé de faire appel, pointant de nombreuses « violations de la loi en matière procédurale ». Notamment l’absence de motif sérieux pour initier la procédure, si ce n’est le fait que « ces sites enregistrent un trafic important ».