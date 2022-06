Les Racines élémentaires d’Hanna Schygulla: «J’étais la fille de réfugiés, qui jouait dans les ruines avec de petits Bavarois»

Et dire qu’elle ne se destinait pas à l’art dramatique ! C’est un hasard de l’existence -et une rencontre- qui a mis Hanna Schygulla sur la voie du cinéma, puis de la scène. Cela fait plus de cinquante ans que cela dure, ce dont témoigne une formidable filmographie, qui flirte avec l’histoire du cinéma européen de l’après-guerre.

Avec Hanna Schygulla, qui a vu basculer sa vie à l’âge de deux ans, en suivant ses parents dans un traine vers Munich, le destin s’est souvent glissé sur les sentiers incertains du hasard. Rencontre.

Vous ne seriez pas devenue qui vous êtes si…