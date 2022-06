Le Belgique en alerte chaleur: retrouvez les prévisions région par région

Les prochains jours, les températures vont poursuivre leur hausse, explique l’IRM. Vendredi, les maxima atteindront régulièrement 29 à 31ºC en plaine. Une alerte orange à la chaleur est émise pour la province de Luxembourg.

Samedi, le pic de chaleur est attendu avec des maxima atteignant régulièrement 33 ou 34 degrés en plaine et jusqu’à 35 ou 36 degrés en Gaume et en Campine. Seule la région littorale sera épargnée (autour de 25 degrés). Ce seuil correspond au déclenchement d’un avertissement de niveau jaune pour cette journée. Il n’est pas exclu d’étendre le niveau orange sur les régions les plus chaudes, en plus de celle de Luxembourg, dans les prochaines mises à jour.