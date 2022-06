Meeting d’Oslo: Ingebrigtsen et Duplantis entre les gouttes

Dans un meeting d’Oslo rincé par la pluie, le Suédois et le Norvégien ont frappé fort. Engagé sur le mile, Ismaël Debjani n’a pas terminé la course.

Prenez l’exemple de Mondo Duplantis. Le champion olympique et recordman du monde de la perche plane tellement sur sa discipline qu’un peu de pluie ne le trouble guère. Le Suédois a ainsi remporté son dixième concours sur dix depuis le début de l’année (en salle et en plein air) et, pour la 9e fois, au-dessus des 6 mètres en franchissant 6,02 m, la meilleure performance de l’année et le record du meeting. Il rend les choses tellement simples que l’on en arrive à ne plus se rendre compte de l’exploit que cela constitue ! Ben Broeders pourrait en parler. Moins d’une semaine après avoir porté son record de Belgique à 5,85 m, le Louvaniste est resté coincé à 5,60 m (trois essais manqués à 5,70 m) et a fini 4e du concours.

La soirée a été encore moins joyeuse pour Ismaël Debjani, l’autre Belge engagé à Oslo. Le Carolo, embarqué dans une course au rythme fou sur le mile, où il espérait battre le record de Belgique de Pieter-Jan Hannes, a dû abandonner après 1.000 m. Tout devant, le prodige norvégien Jakob Ingebrigtsen, 21 ans, a fini en 3.46.46 et a amélioré son record national et celui de la Diamond League, se hissant également au 6e rang mondial de tous les temps, à un peu plus de 3 secondes du recordman du monde, Hicham El Guerrouj (3.43.13, 1999).

On attendait avec une certaine impatience de voir à l’œuvre l’Américain Devon Allen sur 110 m haies. Il y a quatre jours, à New York, il avait réussi la 3e performance de l’histoire en 12.84. Celui qui a signé un contrat de footballeur américain pour les Philadelphia Eagles, qu’il rejoindra en août, s’est, cette fois, « contenté » de 13.22, avec un vent défavorable (-1,2) et sur une piste humide sur laquelle il ne fallait pas faire le malin à quelques jours des championnats US, sélectifs pour les Mondiaux d’Eugene.