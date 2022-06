Les Européens en équilibre sur le fil ténu qui va de la guerre à la paix

Une autre partie diplomatique serrée s’engage autour de l’Ukraine alors que, la semaine prochaine, le Conseil européen doit trancher sur son statut officiel de candidate à l’intégration. Une partie susceptible de recentrer sur les Vingt-Sept le conflit déclenché par la Russie à leurs portes.

Jeudi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi et Klaus Iohannis ont apporté de nouveau leur soutien au président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La France, l’Allemagne, l’Italie et la Roumanie se sont déclarées pour un statut de candidat « immédiat » à une adhésion à l’UE. Un geste fort. Mais « ce statut sera assorti d’une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans et du voisinage, en particulier de la Moldavie », a précisé Emmanuel Macron, pointant ainsi d’autres territoires dans le collimateur du Kremlin.