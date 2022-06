Météo: des températures très chaudes attendues ce vendredi

Le temps sera à nouveau ensoleillé vendredi avec des voiles d’altitude qui se feront toutefois plus discrets l’après-midi à partir de l’ouest, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima seront compris entre 25 degrés en Hautes Fagnes et 29 à 31 degrés en plaine. Le vent virera au secteur sud à sud-ouest et deviendra modéré en basse et moyenne Belgique. Au littoral, on attend une brise de mer d’ouest-sud-ouest dans le courant de l’après-midi.

Ce soir, les derniers voiles d’altitude quitteront le pays par l’est. Cette nuit, le ciel sera serein, mais les températures resteront assez élevées avec des minima généralement compris entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 20 degrés dans certaines grandes villes. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud-ouest.