Achat des F-35: des retours économiques bien moindres

On est bien loin des 3,69 milliards d’euros promis.

Une des raisons évoquées pour expliquer ce manque à gagner est que la Belgique n’a pas participé au développement de l’avion de combat américain au début des années 2000, ce qui signifie un rendement plus faible.

À lire aussi Les premiers F-35 arriveront en Belgique deux ans plus tard que prévu

Les réglementations européennes semblent également constituer un problème. Depuis 2009, la Commission surveille les échanges économiques entre les Etats membres et les entreprises, car ils porteraient atteinte au fonctionnement du marché unique européen. En conséquence, les accords entre les Etats membres et les entreprises autour de gros achats militaires sont rendus plus difficiles.