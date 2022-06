Le train de nuit, Jean-Luc Crucke et Roberto Martinez: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Le train de nuit

Un bon conseil à ceux qui angoissent à l’idée des perturbations qui gagnent les compagnies aériennes et les aéroports en vue des grandes vacances : prenez le train de nuit (quand il y en a). L’exemple vient d’en haut : le Français Macron, l’Allemand Scholz et l’Italien Draghi ont eu recours au wagon-restaurant et à la couchette de fortune pour rejoindre Kiev, façon Orient Express. Et il ne s’agissait pas d’une promenade de santé.

Jean-Luc Crucke