Fusillade à Koekelberg: Laaouej veut «prendre le taureau par les cornes»

« À ce stade, on ne sait pas encore si c’est de la criminalité organisée, si c’est lié à des règlements de comptes mafieux, l’enquête le dira », déclare Ahmed Laaouej, bourgmestre de Koekelberg, dans Sud Info, qui s’inquiète de la circulation et l’usage d’armes dans sa commune. « Cela plaide plus encore pour le renforcement des moyens de la police que ce soit la police locale ou la police judiciaire fédérale qui s’occupe justement de ce type de criminalité ».

Dans le cadre de la fusillade qui est survenue mercredi soir vers 18h15 à proximité du métro Simonis à Koekelberg et qui a fait deux blessés, deux suspects ont été interpellés et placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.

« On l’a encore dit ce mercredi aux ministres de l’Intérieur et de la Justice qui expliquaient qu’ils allaient dégager 25 millions d’euros d’ici 2024. Moi, je rappelle que les hauts magistrats et les hauts fonctionnaires de police parlaient de 1.000 agents équivalents temps plein en renfort, donc, une enveloppe de 35 millions d’euros non pas à l’horizon 2024, mais tout de suite maintenant. Je pense qu’il faut vraiment qu’on prenne le taureau par les cornes et qu’on avance », déclare-t-il encore à Sud Info.

Rappel des faits

Les services de police ont été avisés vers 18h20 que plusieurs coups de feu ont été tirés. Les agents envoyés sur place n’ont pas trouvé de traces de sang ni de douilles. Le requérant, qui était également une victime des faits, se serait rendu par ses propres moyens à l’hôpital. Il aurait été touché par balles aux jambes. Ses jours ne sont pas en danger.

Un véhicule a été contrôlé à proximité du lieu et peu après les faits. Une personne grièvement blessée se trouvait à l’arrière. Le conducteur et le passager du véhicule ont été arrêtés.

Avisé des faits, le parquet de Bruxelles a ordonné plusieurs devoirs d’enquête, parmi lesquels l’analyse des images de caméras de surveillance. Le laboratoire scientifique de la police judiciaire fédérale et un expert balistique sont également descendus sur les lieux. Un médecin légiste a été requis afin de s’enquérir de l’état de santé des victimes.