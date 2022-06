Chez GoodPlanet, le développement durable rentre dans le concret

Pour promouvoir le développement durable, il y a les grands principes… et les petits pas. C’est sur ce plan, tout aussi important, que travaille GoodPlanet Belgium : dans les écoles, dans les entreprises, les projets se construisent et se déclinent au quotidien.

Quand il évoque la pandémie, Jo Van Cauwenberge grimace et sourit à la fois. « Je grimace parce que notre activité consiste à aller tous les jours sur le terrain, dans les écoles, dans les entreprises, pour y faire de la sensibilisation et co-construire des projets ancrés sur le développement durable », commente le directeur de GoodPlanet. « Au plus fort de la pandémie, tout cela s’est quasiment arrêté, et nous avons même dû nous séparer de collaborateurs vu la chute de notre activité. »

Le sourire est quant à lui lié au constat que la pandémie a très profondément secoué les consciences. « Avant, nous devions faire beaucoup d’efforts pour convaincre. Désormais, on vient vers nous de manière spontanée. » La traduction en nombre de collaborateurs est édifiante : 82 avant la crise sanitaire, 61 au milieu celle-ci et 102 aujourd’hui…