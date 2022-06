Une économie et une société plus durables: «Chaque acteur a un rôle à jouer»

L’enjeu de la durabilité touche un nombre croissant d’entreprises et d’organisations, qu’elles soient soucieuses de s’inscrire dans les objectifs climatiques ou, tout simplement, craintives d’être privées à terme de ressources humaines ou de financement. La plateforme The Shift les accompagne dans la réalisation de leurs objectifs.

Bâtir ensemble pour atteindre une économie et une société plus durables : tel est l’objectif de The Shift, autour duquel se sont fédérés près de 600 acteurs en Belgique, y compris de nombreuses entreprises. « Nombre de candidats filtrent aujourd’hui les employeurs sur base de leur mission, en ce compris leurs objectifs de développement durable », assure Marie Delvaulx, sa directrice.

Comment fonctionne The Shift ?