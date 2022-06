Des cyberguérilleros contre la Russie depuis l’Ukraine?

Fin février, le célèbre groupe de hackers Conti a annoncé dans un communiqué qu’il prêtait allégeance à la Russie et lancera des représailles envers toute structure qui viserait le pays d’une cyberattaque. Dans la foulée, un ou plusieurs membres du groupe, mécontents de cette prise de position, ont fait fuiter quelques milliers de messages internes à Conti. Des documents critiques, s’étalant sur plusieurs années, qui révèlent de nombreux détails sur l’organisation criminelle et l’identité de ses membres. « Ces documents ont permis de constater que Conti fonctionne sur de nombreux points comme une entreprise traditionnelle qui vend ses services aux plus offrants sur le dark web », relève Mikko Hyppönen. « Ils ont même instauré un système d’“employé du mois”. »