Golf: bon départ des Belges à l’US Open

Ils ont tous les deux attaqué le difficile parcours de Brookline (Massachussets) par le « back 9 », et ont tous deux signé une carte de 72 (deux au-dessus du par) à l’issue de leur premier tour à l’US Open de golf (17,5 millions de dollars), dans la nuit de jeudi à vendredi.

Des bogeys pour commencer

Thomas Pieters (37e mondial) et Adrien Dumont de Chassart (27e mondial chez les amateurs) ont également tous deux mal commencé leur parcours. Pieters a encaissé deux bogeys sur les quatre premiers trous, puis deux autres sur les trous nº10 et 11, avant de compenser par deux birdies (aux trous nº6 et 8). Quant au joueur amateur belge, qui s’était qualifié la semaine dernière pour le troisième Major de l’année, il a connu une entrée en matière encore plus laborieuse : trois bogeys sur ses quatre premiers trous, un 4e à la fin de son « back 9 », avant d’entamer les neuf autres trous par trois birdies sur les six premiers trous, puis d’encaisser un dernier bogey au trou nº8.