Abattage sans étourdissement: un vote historique attendu ce vendredi

Ce vendredi 17 juin, l’assemblée plénière du Parlement bruxellois se penchera sur la question de l’abattage rituel, un peu plus d’une semaine après un premier vote en commission.

Mercredi dernier, la proposition d’ordonnance visant à imposer l’étourdissement préalable pour tout abattage, déposée par trois partis de la majorité (Défi, Groen et Open VLD) a été rejetée en commission par six voix contre (trois du PS, deux du PTB, une de Vooruit) et trois abstentions (deux d’Ecolo, une des Engagés), seuls Défi (2), le MR (2) et Groen (1) ont voté en sa faveur.