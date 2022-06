Salmonelle dans les Kinder: l’Afsca autorise Ferrero à reprendre la production sous condition à Arlon

Fin mars – début avril, des consommateurs sont tombés malades après avoir consommé des produits au chocolat de la marque Kinder. Suite à des enquêtes épidémiologiques et l’analyse d’échantillons, un lien a été établi avec l’usine Ferrero d’Arlon. L’Afsca avait alors immédiatement entamé une enquête approfondie chez Ferrero à Arlon et décidait le 8 avril de retirer l’autorisation de cette usine et de procéder au rappel de l’entièreté des produits de la gamme Kinder issus de ce site de production.

Au mois de mai, Ferrero introduisait après de l’Afsca une demande d’autorisation pour pouvoir produire à nouveau. L’Afsca a décidé de remettre à Ferrero une autorisation conditionnelle pour leur usine de production d’Arlon.