«Que se passe-t-il dans un suicide à deux quand l’un des deux survit?»

Roxane et Martin vivaient un amour fusionnel. À présent, elle est seule dans un lit d’hôpital, veillée par sa sœur Garance qui tente de comprendre. C’est elle qui les a trouvés, allongés côte à côte sur le lit. Suicide. Martin est mort, Roxane a été sauvée de justesse. Depuis, elle s’enferme dans le silence. Et les questions s’accumulent. Roxane ne comprend pas ce qui a motivé la décision du couple. La mère de Martin accuse la jeune fille d’être responsable de la mort de son fils. La police enquête car dans un suicide à deux, l’enfer commence pour celui qui survit. Quant au lecteur, il se pose aussi de nombreuses questions en découvrant le passé des personnages, les familles toxiques, le rapport étroit entre les deux sœurs… Avec Les fêlures, Barbara Abel nous entraîne une nouvelle fois du côté de la vraie vie qui dérape, multiplie les fausses pistes, dévoile petit à petit les failles de ses personnages et parvient magistralement à nous surprendre jusqu’aux dernières pages.