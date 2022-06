L’hécatombe continue au Tour de Suisse à cause du covid: le leader Vlasov et deux équipes se retirent

Les équipes Alpecin-Fenix et Bahrain Victorious ont annoncé vendredi matin qu’elles se retiraient du Tour de Suisse en raison de cas de coronavirus.

L’hécatombe continue au Tour de Suisse. La formation UAE Team Emirates a annoncé vendredi matin qu’elle se retirait de l’épreuve. Cette décision a été prise après que l’Italien Diego Ulissi a été testé positif au Covid-19.

Plus tôt dans la journée, la formation UAE avait déjà annoncé pour les mêmes raisons l’abandon du Suisse Marc Hirshi, et de son compatriote Joel Suter, qui partageait sa chambre. Ce dernier a été testé négatif mais a également quitté la course par mesure de précaution.