Cuire son pain dans un four à bois, une tendance dérivée du covid

Sans nul doute, le pain restera un des symboles du premier confinement. En ce printemps 2020, l’homme et la femme du XXIe siècle voyaient en quelques jours s’effondrer leur certitude d’être à l’abri des grandes épidémies, se sentaient cernés par un virus qui encombrait les hôpitaux et singularisait les courbes de mortalité. Et voilà que dans cette obscurité vécue entre quatre murs, beaucoup d’entre eux se sont mis à faire du pain. Pour tuer le temps, pour occuper l’angoisse, pour se prouver qu’en homme et femmes du XXIe siècle, ils avaient gardé une part d’autonomie alimentaire en cas de coup dur, pour accrocher quelque chose de la force tranquille et de l’intangibilité de l’auguste aliment, décrypteront même certains sociologues.