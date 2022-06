Le directeur général du Futuroscope: «La Belgique nous intéresse au plus haut point»

Rodolphe Bouin, le Futuroscope a engagé des investissements colossaux jusqu’à l’horizon 2030. N’était-ce pas risqué après la période covid ?

Si, bien sûr, mais ce plan a été accepté par nos actionnaires pendant et malgré la crise, ce qui est assez paradoxal. On l’a d’ailleurs validé le 12 octobre 2020, quand on venait tout juste de rouvrir. On a regardé quel était notre potentiel de croissance et on a considéré qu’on avait la possibilité d’accroître les atouts dont dispose le parc.

Un des principaux challenges, c’est d’allonger le temps de séjour de vos visiteurs, non ?