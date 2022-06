Felix Denayer: «J’ai toujours des frissons quand je monte sur le terrain avec les Lions»

Le capitaine des Red Lions entrera encore un peu plus dans la légende, dimanche, à Londres, en disputant sa 358e rencontre internationale. Il égalera ainsi le record longtemps détenu par Marc Coudron, à quelques encablures de John-John Dohmen. Le moment idéal de se poser et de regarder vers le futur.

Le ton est posé. Le choix des mots est minutieux. Lorsque l’on discute avec l’élégant joueur anversois, parfait trilingue, les échanges sont toujours riches, passionnants et instructifs. Le discours est net et précis. Normal, Flex maitrise les codes de la com’ et du marketing comme personne. Le capitaine du Dragons, où il a effectué toute sa carrière depuis ses débuts en équipe première à 15 ans, assume son rôle d’influenceur avec ses 29.300 followers sur Instagram ou ses 12.000 fans sur Facebook. Il aime partager son quotidien d’athlète de haut niveau et sous aventures sous le maillot des Red Lions qu’il porte fièrement depuis décembre 2007. « C’était un stage à Barcelone. Et j’ai disputé mon premier match officiel face à la France. Huit mois plus tard, j’assistais à la cérémonie d’ouverture des JO dans le Nid d’Oiseau, à Pékin. L’un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière. »