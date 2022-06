Semaine de quatre jours, droit à la déconnexion… la Vivaldi s’accorde définitivement sur le «deal pour l’emploi»

Le gouvernement s’est accordé vendredi définitivement sur le « deal pour l’emploi ». Cet ensemble de mesures vise à adapter plusieurs règles organisant le travail en Belgique aux réalités d’aujourd’hui et à contribuer à atteindre l’objectif d’un taux d’emploi de 80 % en 2030, ont rappelé de concert le Premier ministre, Alexander De Croo, et les ministres du Travail et des Indépendants, Pierre-Yves Dermagne et David Clarinval.

Parmi les mesures importantes figure la possibilité pour un travailleur de prester quatre fois dix heures par semaine et de bénéficier donc d’un jour de repos supplémentaire ou de réduire son temps de travail pendant une semaine et de l’augmenter la semaine qui suit afin de mieux s’adapter, par exemple, à la garde alternée d’enfants.