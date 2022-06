C’est du Belge. Pierre André: «C’est une affaire d’obsession, l’écriture»

Victor a 19 ans. Il rencontre Lucía lors d’une soirée. Ils passent la nuit ensemble. Et quelques jours plus tard, elle s’en va à Grenade, où elle vit. Victor, son perroquet Laverdure perché sur son épaule, est perdu. Est-il amoureux fou ou désœuvré ? Les deux sans doute. Son ennui et sa passion se coalisent pour le faire partir en Espagne. Il ne connaît pas son adresse, alors il erre dans la ville, dans son labyrinthe de ruelles, dans les bars. Lucía lui échappe, son amour augmente. Il ne pense qu’à elle. Et à la trompette. Il a vu quelqu’un en jouer dans la rue, il en a été éberlué, il veut faire comme lui, alors il apprend.