Spécial belge

Non, il n’y a pas d’opération « Lisez-vous le Belge » programmée, ni « Des livres belges dans votre valise » pour le moment. Mais, aux Livres du Soir, « C’est du belge », c’est chaque semaine ou quasi. Ces opérations sont permanentes dans nos pages. Non pas que nous soyons nationalistes, régionalistes, localistes et fermés aux littératures du monde. Mais au contraire, nous voulons que la littérature de Belgique francophone se mêle aux littératures du monde.