d’oultremont, Nys-Mazure, Baronian… Les poches des Livres du Soir

Par Alain Lallemand et Jean-Claude Vantroyen

Judas côté jardin ***

Juan d’Oultremont

Judas, né dans les années cinquante, se souvient du bonheur d’évoluer sans peur dans 40 ares de paradis végétal et domestique. Dehors sont les menaces, les projets immobiliers, un possible exil en sanatorium, demain des bombes. Dans ce lieu clos où l’enfant se construit, règnent un père assimilé à Dieu tout-puissant, du moins dans ce jardin-verger, et les ombres apaisantes des arbres, des haies, des aïeux. Mais la terre tourne.

Onlit, 416 p., 9 €

Célébration du quotidien ***

Colette Nys-Mazure