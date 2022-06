C’est du belge. La puissance du corps des femmes

C’est le troisième roman de notre collaboratrice du Mad Aliénor Debrocq, après Le tiers sauvage (reparu, dans une version remaniée, en poche chez Onlit) et Cent jours sans Lily (Onlit aussi). Et c’est sans aucun doute le plus profond, le plus humain, le plus réussi. Le plus sobre aussi, dans sa construction et son écriture. Pas d’expérimentation littéraire ici, rien que des récits de vie, qui touchent au cœur de notre âme et suscitent dans notre esprit des tas d’interrogations. Et c’est bien à ça que sert la littérature, non ? Confronter notre réel à celui des autres, de ces personnages imaginés mais tellement vrais qu’on a envie de leur offrir un café et de discuter avec eux, de les consoler ou de les booster, de les morigéner ou de les envelopper de notre sollicitude chaude comme une vieille couverture.