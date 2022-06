Joris Mertens: «François est en permanence dans les coulisses de la vie»

Joris Mertens dessine les estaminets et les pavés mouillés de Bruxelles comme personne. L’auteur malinois a fait ses classes de 9e Art à Schaerbeek, sur les bancs de Sint-Lukas. Il a découvert le sens de la beauté en observant les façades art nouveau derrière les rideaux de pluie. Couronné d’un prix Atomium en 2021, son premier roman graphique, Béatrice , était une ode muette au sex-appeal de Bruxelles, bâtie avec la maestria d’une cité obscure de François Schuiten et peuplée de l’humanité perdue de Will Eisner.