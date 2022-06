C’est du belge. Ecrire sur rien, mais aussi sur tout le reste

Le précédent recueil d’Etienne Verhasselt proposait en prologue un entretien avec l’auteur par l’auteur et les réponses à une question répétitive : « Donc un deuxième recueil, L’Eternité, brève ? » Le délire inventif se poursuit donc avec un troisième recueil, Après l’éternité, sous-titré Postcombustion. Est-ce à dire qu’il ne reste que des cendres ou que, les lecteurs de Buck Danny ne sont pas dupes, il s’agit d’aller plus vite, plus loin ?

Les deux, probablement.