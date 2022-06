«La dérive des sentiments», de la tragédie dans les veines

C’aurait dû être un jour de bonheur incommensurable. Mais le destin a frappé et fait de la naissance d’Héloïse de Sterpigny un jour de drame, avec la mort de sa mère Barbara en couches, et l’infirmité du bébé, né avec un pied bot. Riche propriétaire terrien ardennais, Jean de Sterpigny ne prête d’abord aucune attention à cet enfant qui a tout fait basculer, veillant à ce qu’elle soit élevée ailleurs. Loin de ses yeux, mais pas assez pour que son cœur ne cède à l’amour d’un enfant, à qui il pense pouvoir offrir le bonheur. Ou le lui acheter. Surnommée « boitillon » à l’école, rejetée par les prétendants à l’âge adulte, malgré les stratagèmes paternels, Héloïse ne l’entrevoit qu’aux côtés de Louis Taverneux, rencontré dans un marché aux bestiaux. Un pacte est scellé, qui règle l’union des deux jeunes gens. La fortune peut faire beaucoup, mais pas tout faire, ni empêcher le malheur de s’abattre, à nouveau 20 ans plus tard, sur Bertrand, leur enfant, étudiant en droit à l’université de Louvain.